جارديان: الأمريكيون ذوي الأصول الإفريقية يدفعون ثمن كورونا

• تسجيل أعلى معدلات وفيات وبطالة بين أصحاب البشرة السمراء مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى





اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، أن الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية يتحملون القسط الأكبر من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد، لافتة إلى معاناتهم من عواقب وخيمة جراء تفشي الكساد الاقتصادي.

وأوضحت الصحيفة، أن أصحاب البشرة السمراء استحوذوا على معدل بطالة أكثر بضعفين من المعدل الوطني حتى قبل أن يضرب فيروس كورونا الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه عندما بلغ معدل البطالة الإجمالي 3.5% (الأدنى خلال الـ50 عاما الماضية)، وصل معدل البطالة بين الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية 5.8%، مقابل 3.1% بين ذوي البشرة البيضاء.

ونقلت الصحيفة عن فاليري ويلسون مديرة معهد السياسة الاقتصادية قولها، إن "العلاقة التي نراها بين معدل البطالة الوطني ومعدل البطالة بين الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية يقترب جدا من الضعف".

وذكرت "جارديان" أن ما يرجح صدق النظرية أن المعدل الإجمالي للبطالة خلال الركود الاقتصادي عام 2008 بلغ في ذروته 9.6% مقابل 16% (أي الضعف) بين أصحاب البشرة السمراء.

ورجح روبرت رودجيرز، المسئول السابق في وزارة العمل الأمريكية، أن المعدل الحقيقي للبطالة بين الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية وصل إلى 19% تقريبا في مارس الماضي، مشيرا إلى أن "السبب الذي يجعلهم أكثر تأثرا بموجات الكساد الاقتصادي هو أن قرارات التسريح من العمل تبدأ بمن هم أقل تعليما والأقل خبرة، فضلا عن استمرار التمييز العنصري في أماكن العمل".

وشكل العمال من ذوي الأعراق المختلفة وخاصة أصحاب البشرة السمراء نسبة كبيرة في الوظائف المحلية ذات الأجور المنخفضة كسائقين سيارات الأجرة وعمال المطاعم. ويحصل الأمريكيون ذوي الأصول الإفريقية على معدل أجور أدنى من المتوسط مقارنة بأي مجموعة عرقية أخرى في الولايات المتحدة، وغالبا ما تنظر أماكن العمل لهؤلاء الموظفين على أنهم غير نافعين خلال فترات الركود الاقتصادي.

ورأت "جارديان" أن العائلات ذات الأصل الإفريقي هم الأكثر تأثرا بفترات الكساد الاقتصادي بسبب افتقارهم للمدخرات التي تشكل حائط الصد أمام أي تسريح أو فقدان للأجور، لافتة إلى أن متوسط صافي الثروة لدى أصحاب البشرة السمراء يبلغ 17 ألفا و600 دولار مقابل 171 ألف دولار لدى أصحاب البشرة البيضاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن معدل ملكية المنازل للأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية هو الأدنى مقارنة بأي مجموعة عرقية في الولايات المتحدة وكان المعدل أقل بنسبة 30% تقريبًا من معدل ملكية المنازل لأصحاب البشرة البيضاء على مر السنين، حتى عندما كان الاقتصاد قويا.

ونوهت الصحيفة بأن الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية غير المؤمن عليهم، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب الظروف الصحية الحالية عن نظرائهم البيض، مشيرة إلى تسجيلهم معدلات وفاة أعلى جراء تفشي كورونا مقارنة بأي مجموعة أخرى في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة الوفيات بينهم 25%، على الرغم من أنهم يشكلون أقل من 13% من سكان الولايات المتحدة.