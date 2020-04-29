كورونا يتسبب في أكبر ارتفاع للبطالة في سنغافورة منذ سارس



شهدت سنغافورة المنكوبة بوباء كورونا أكبر تراجع في التوظيف منذ تفشي مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد(سارس) عامي 2002 و2003.

وأعلنت وزارة القوة العاملة اليوم الأربعاء أنه تم الاستغناء عن 19900 وظيفة، خلال الربع الأول من عام 2020، الكثير منها في "خدمات الأغذية والمشروبات التي تقدم للمستهلك مباشرة وتجارة التجزئة والإقامة المعتمدة على السياحة"

وهذا الفقدان للوظائف فاق نظيره إبان الأزمة المالية العالمية (2008-2009) ، حيث كانت سنغافورة التي تعتمد على التجارة والاستثمار أول دولة في شرق أو جنوب شرق آسيا تهوي في مستنقع الركود الاقتصادي.

وتملك سنغافورة رابع أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، طبقا لتقييمات صندوق النقد الدولي ومازال تقييمه الإجمالي للبطالة عند 4ر2 بالمئة.

وعلى الرغم من أن حصيلة الوفيات في سنغافورة هي الأقل في العالم، إلا أن حصيلة الإصابات زادت خمسة أضعاف في إبريل، حيث وصلت الحالات الجديدة اليوم الأربعاء إلى 690، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 15641، وهو ثالث أعلى رقم في آسيا بعد الصين والهند.