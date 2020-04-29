ترودو ورؤساء وزراء المقاطعات الكندية يتفقون على مبادئ لإعادة تنشيط الاقتصاد

أصدر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ورؤساء وزراء المقاطعات الكندية، أمس الثلاثاء، مجموعة من المبادئ المشتركة لإعادة تنشيط الاقتصاد الكندي، حيث تظهر أحدث التوقعات الفيدرالية أنه في بعض أجزاء البلاد بدأ منحنى الإصابات في الانخفاض.



وتتضمن المبادئ التوجيهية المعايير والتدابير اللازمة لوضعها - دون أي جداول زمنية محددة - قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تخفيف القيود المختلفة والسماح للشركات والمدارس بإعادة فتح اقتصاد.



وأشار بيان مشترك الصادر من مكتب رئيس الوزراء إلى أنه مع بدء الموجة الأولى من الفيروس بالمرور، يجب الحفاظ على استمرار التدابير القوية لمواصلة احتواء انتشار الفيروس، ولكن من خلال هذا الوضع الطبيعي الجديد يمكن أن تبدأ جوانب المجتمع في استئناف نشاطها ببطء.



واتفقت الحكومات الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم على أنه قبل إعادة فتح أي منطقة يجب أن تثبت ما يلي: القدرة على احتواء انتقال فيروس "كوفيد-19" إلى مستوى يمكن للنظام الصحي إدارته، بما في ذلك تثبيت عدد حالات الشفاء والحالات الجديدة ؛ ووجود سعة كافية لاختبار الفيروس وتعقبه وعزله؛ وتوسيع قدرة النظام الصحي على دعم مرضى الفيروس وغيرهم على حد سواء، بما في ذلك التأكد من وجود ما يكفي من الأدوية والإمدادات اللازمة؛ تواجد تدابير حماية إضافية مطبقة للفئات والمجتمعات الضعيفة والسكان الرئيسيين مثل دور الرعاية طويلة الأجل وفي السجون أو الملاجئ؛ تطبيق بروتوكولات في أماكن العمل ومراقبتها لمنع انتشار الفيروس عندما يعود الناس إلى وظائفهم ، مثل توفير معدات الحماية الشخصية للعمال الذين لا يستطيعون الحفاظ على المسافة الجسدية ؛ وتخفيف القيود على السفر غير الضروري "بطريقة منسقة" لتجنب خطر استيراد الفيروس من خلال السفر الداخلي.



ولفت البيان إلى أنه نظرا لاختلاف تأثير الوباء وحجم العمل في كل مقاطعة وإقليم، فإن كل منطقة "ستتخذ خطوات مختلفة في أوقات مختلفة من أجل تخفيف القيود ، مما يعكس الظروف المحددة في كل إقليم.