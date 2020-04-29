السعودية تشدد على عودة الأوضاع في عدن وإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ، وإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس شدد "على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه".

وأشاد "المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قد أعلن الأحد ما اسماه بـ"الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب"اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل الجاري، وكذا إعلان حالة الطوارئ العامة.