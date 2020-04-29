جبل القمامة باب رزق واسع لآلاف عمال إعادة تدوير المواد في إندونيسيا

يعمل آلاف عمال القمامة والقرويين في إندونيسيا طوال اليوم حتى في ساعات الليل المتأخرة أو وقت هطول الأمطار الغزيرة متواثبين بأحذيتهم البلاستيكية فوق جبل القمامة الذي يعادل ارتفاع بناية ذات 15 طابقا مستخدمين جواريفهم بل وحتى أيديهم لأخذ كل ما يصلون إليه من بلاستيك أو كرتون أو خشب يمكن إعادة تدويرها ليملؤوا بها المقاطف والدلاء معهم بينما يحاولون الابتعاد عن الجرافات التي تنثر القمامة على امتداد الجبل وكذلك يتجنبون السقوط في أي تميع للسطح المزبل من تحت أقدامهم وبين كل ذلك فلا مفر من الرائحة الكريهة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يصل حجم مستوعب قمامة بانتار جابينج الشهير بجبل القمامة لما يعادل 200 ملعب كرة قدم ليستقبل يوميا 7000 طن من قمامة العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي كل يوم يتكرر نفس الروتين دون انقطاع لساعة واحدة إذ يأتي ما يقارب الـ1000 شاحنة قمامة برتقالية معبأة بالقمامة وأسراب الذباب لتلقي بحمولتها بقاعدة الجبل ومن ثم تأتى الجرافات سريعا لترفع القمامة لقمة الجبل بارتفاع 115 قدما ومن ثم يأتى الأهالي الذين يقيمون حول الجبل والمقدر عددهم بـ6000 شخص لجمع المواد الممكن تدويرها.

ويقول أسيب جونوان مسؤول مقاطعة بانتار التي يقطنها 20 ألف شخص إن أطفال بعمر 5 سنوات يأتون للعمل مع آبائهم في المستوعب بعد الانتهاء من حصص كيجي أو حصص القرآن.

ويتقاضى كل من جامعي القمامة يوميا بين دولارين لـ20 دولارا على ما يجمعونه من معادن وبلاستيك وخشب ونفايات إلكترونية كبقايا الهواتف والكمبيوترات مثلا بل وحتى عظام الدجاج واللحم لها قيمتها إذ تدخل بصناعة المجوهرات ومواد البناء الخرسانية.

وينتفع البعض من إقامة أكشاك بيع السجائر والمشروبات بالقرب من الجبل لخدمة جامعي القمامة القرويين.

وتقول ريزا بونارد مديرة جمعية بذور بانتار الأهلية إن تراجع الاقتصاد بسبب كورونا لم يكن جبل القمامة بمعزل عنه فأغلقت شركات إعادة تدوير المواد التي ينتفع منها القرويون كما أدت إجراءات الابعاد الاجتماعي الوقائية من تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون للمستوعب يوميا ما تسبب ببقاء الكثيرين في بيوتهم.

ووصل عدد حالات المصابين بكورونا في إندونيسيا يوم الأحد إلى 8882 إصابة بينها 743 وفاة بينما تشكل العاصمة جاكرتا نصف المصابين وظهرت حالات إصابة في ضواحي العاصمة إلا أن بانتار لم ترصد فيها إصابة واحدة مع العلم بأن أهل بانتار لا يجرون التحاليل لأنهم غير مسجلين من أهل العاصمة بحسب أسيب مسؤول المقاطعة.

وتضيف ريزا أن القرويين في بانتار يعتقدون بأن معيشتهم في بيئة ملوثة دائما تكسبهم مناعة لذلك فهم لا يهتمون بأمر كورونا.

وتقول ريزا ذات الـ34 عاما إنها قدمت للمقاطعة منذ كانت 6 سنوات حين اشترى والدها حقلا لزراعة الأرز ولكنه جري ابتلاعه من قبل جبل القمامة لتتحول أسرتها وهي منهم للعمل في القمامة لدرجة أن زملاءها بالمدرسة كانوا يطلقون عليها أميرة القمامة ولكن بشاعة اسم الشهرة لم يعق ريزا فدخلت الجامعة وتلقت منحة من إحدى الأسر التركية لتساعدها على بناء مستقبلها ورغم عدم حاجتها للبقاء قرب جبل القمامة إلا أنها تأبى التخلي عن دور لتنمية ومساعدة أهل قريتها.

تقوم جمعية بذور بانتار التي تديرها ريزا بإطعام 600 أسرة يوميا وجمع التبرعات بأوقات الأزمات.

وتقول ريزا: "لا يحتاج الناس هنا لمعقمات هم يحتاجون للطعام ليعيشوا".

ومن الأشخاص المتطوعين للمساعدة بالمقاطعة أيضا جوني رومانتي وهو يعمل مندوب مبيعات ويقيم على مسيرة ثلث ساعة من القرية ولكنه يأتي بشكل يومي منذ 15 سنة لتقديم دروس عزف الجيتار لأطفال القرية ولكنه توقف عن حصص الجيتار منذ إنتشار الوباء ورغم ذلك لا يزال يحرص على زيارة القرية لتقديم الدعم النفسي للأهالي.

ويقول جوني: "هم يجمعون الكثير من القمامة ولكن لا يجدون من يشتريها وقت انتشار الوباء ما جعلهم يصابون بالإحباط فالمصاريف مستمرة ولا دخل يغطيها".

ومنذ إنشاء المستوعب من 30 عاما وتكثر شكاوى القرويون حوله من الرائحة النتنة وإصابة كثير منهم بأمراض جلدية وكذلك تلوثت المياه الجوفية في القرية وأصبحت غير صالحة للشرب بحسب أسيب مسؤول المقاطعة.

وأضاف أسيب أن معظم جامعي القمامة في المستوعب هم مزارعون بالأساس هجروا حرفتهم الرئيسية بسبب ظاهرة الجفاف التي تفسد المحاصيل على مدار عقد من الزمان مع العلم أن الجفاف من تبعات التغير المناخي.

وتقول ريزا عن المكان واصفة إياه: "كل من لم يجد عمل فعليه أن يأتي للمستوعب ليجد عملا".

وتضيف ريزا أنه رغم توقف الشركات التي تعيد تدوير القمامة فالقمامة نفسها لا تتوقف عن القدوم ولا أحد يجمعها والمواد القيمة المطلوبة لإعادة التدوير تدفن تحت أكوام القمامة المتزايدة.

وتخاطب ريزا أهالي جاكرتا قائلة "توقفوا عن رمي المزيد من القمامة فلا يوجد من يشتريها وما سيحدث فقط أن ينمو الجبل ليصبح أكبر".