مليونا جنيه تكلفة المرحلة الأولى لشاطئ عام جديد في مدينة أبوزينة

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه جاري إنشاء شاطئ عام جديد بمدينة أبوزنيمة، بطول كيلو متر وستقام خدمات عليه 49 ألف متر، وذلك ضمن رؤية المحافظة لإقامة مناطق ترفيهية لمواطني المدينة وزوارها، تضم كافة الخدمات.



وأكد المحافظ أنه سيجرى إقامة الشاطئ على مرحلتين، الأولى بتكلفة 2 مليون و80 ألف جنيه، وتشمل إقامة سور لضمان خصوصية مرتادي الشاطئ، وأيضًا ليكون الأطفال في أمان تام، واقامة حمامات، وكافتيريا، ومشاية، ومخزن، بالإضافة إلى أعمال حماية الشاطئ.



وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المرحلة الثانية ستشمل إقامة عدد من الشاليهات، لزائري المدينة، وأيضًا للمواطنين، ومنطقة ألعاب للأطفال.



وأضاف المحافظ، أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير المدينة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي خاصًا عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة في شهر مارس الماضي.