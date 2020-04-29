الإمارات: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 والكشف عن 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي شفاء 20% من إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا"وارتفاع حالات الشفاء إلى 2329 في الدولة.

وأضافت الدكتورة آمنة - خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات بفيروس "كورونا" ،نشرته وكالة الانباء الإماراتية /وام/ اليوم الاربعاء-ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 حالة بعد تسجيل 148 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة وقالت إن العدد الإجمالي لا يزال يمثل 20% من إجمالي الإصابات في الدولة.

وأوضحت أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 26,195 فحصا جديدا والتي ساهمت في الكشف عن 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 من جنسيات مختلفة وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 11,929 حالة حتى الآن وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات فيما يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/ والتي ما زالت تتلقى العلاج 9502 حالة من جنسيات مختلفة.

ونوهت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يشكل أكثر من 0.12 % من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وقالت :" نطمئن جمهورنا الكريم بأننا لن ندخر جهداً في حميع الاتجاهات لاحتواء الأزمة، والحد من انتشار الفيروس".

وأعلنت الدكتورة آمنة عن 9 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصـــل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 98 حالة وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم ، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني بشأن احتمالية إصابة المتعافي من الفيروس مرة أخرى بكورونا أن الفيروس حديث الانتشار والوجود لذا لا توجد حتى الآن دراسات علمية كافية بخصوصه ولا يزال البحث في هذا المجال مستمراً.

وأكدت الحوسني أنه لا توجد حالات في دولة الإمارات أصيبت بالفيروس مرة أخرى بعد شفائها لكن تم بالفعل تسجيل حالات في العالم أصيبت مرة أخرى بعد تعافيها من المرض، وقد يعود ذلك إلى عدم شفائها كليًا عند إصابتها أول مرة، أو عدم إجراء فحوصات كافية لها قبل خروجها من المستشفى للتأكد من الشفاء التام.

وقالت الحوسني "بصورة عامة، تختلف الإصابة وتأثيرها على الجسم من شخص لآخر وذلك باختلاف قوة مناعة كل جسم وأسلوب الحياة المتبع، سواءً كان من خلال تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة والبعد عن التدخين وغيرها ".