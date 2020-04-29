ؤ يسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 69 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 4321 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 928 حالة؛ بعد تماثل 150 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 168 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 219 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثلاثة ملايين إصابة.