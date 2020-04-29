 المكسيك تسجل 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 وفاة

أرشيفية
أرشيفية
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 4:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 4:35 ص

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16752 حالة إصابة و1569 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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