ترامب يأمر شركات تجهيز اللحوم بمواصلة العمل للحفاظ على إمدادات الغذاء

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لإلزام شركات تصنيع وتجهيز اللحوم الأمريكية بمواصلة نشاطها من أجل ضمان استمرار إمدادات المنتجات مثل لحوم الأبقار والخنازير والدواجن.

وقال ترامب لدى توقيع الأمر "نعمل بجد من أجل ضمان استمرار سلسلة إمداداتنا الغذائية سليمة ووفيرة".

يذكر أن مصانع تجهيز اللحوم في الولايات المتحدة أصبحت نقاطا ساخنة في أزمة جائحة فيروس كورونا، بعد إصابة أكثر من 3000 ووفاة 20 من العاملين فيها بالفيروس. وتخشى النقابات العمالية من أن تعرض إعادة تشغيل هذه المصانع، التي تم إغلاقها بعد ظهور إصابات الفيروس، العمال للخطر.

واستنادا إلى قانون الإنتاج الدفاعي أمر الرئيس ترامب وزارة الزراعة بالتأكد من استمرار شركات تجهيز اللحوم والدواجن في العمل بدون توقف إلى أقصى مدى ممكن".

ولضمان سلامة العمال، فإن هذه المصانع ستكون ملزمة بتطبيق أحدث توجيهات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

كانت بعض الولايات الأمريكية قد أغلقت مصانع كبرى لتجهيز اللحوم في أعقاب تفشي الفيروس.

يذكر أنه نظرا لتركز مصانع تصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن في مجمعات كبيرة، فإن إغلاق أي مصنع منها يمكن ان يؤدي إلى اضطراب شديد في الإمدادات الغذائية، ويضر بمصالح المزارعين وأصحاب مزارع تربية الأبقار والدواجن.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن إغلاق مصنع كبير للحوم يعني فقدان أكثر من 10 ملايين وجبة لحوم يوميا.