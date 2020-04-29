قطر تعلن تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 643 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11311 حالة إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الاجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 11311 حالة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات، مشيرة إلى تسجيل 109 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1243 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 2808 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 91415.