وزير التعليم: يجب على الطالب أن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إن إجراء الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المنزل وبلا رقابة، يفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدرب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة، قبل الوصول إلى الصف الثالث الثانوي.



وأعرب الوزير - في منشور على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء - عن استغرابه من بعض الطلاب الذين يتحاورون عن كيفية نغش الامتحان "المنعقد في المنزل وفي رمضان".



وأكد الوزير أن من يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته ويرتضي نجاحًا ليس من حقه ويُضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، الخاسر الأول والأكبر.



وشدد على أن الوزارة تقدم أقصى ما تستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، مضيفا أنه "على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين؟ ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".