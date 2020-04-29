كوريا الجنوبية ترجئ مجددا عقد دورات تدريبية لقوات الاحتياط بسبب كورونا

قررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عدم عقد دورات تدريبية منتظمة لقوات الاحتياط في النصف الأول من هذا العام بسبب فيروس كورونا ، حسبما أعلنت الوزارة اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يبدأ تدريب القوات البالغ قوامها 75ر2 مليون فرد في يونيو في جميع أنحاء البلاد ، بعد تأجيله مرتين بعدما كان موعده الأصلي في آذار/مارس ، وذلك بسبب كورونا.

ويطلب من جنود الاحتياط الكوريين الجنوبيين خوض دورة تدريبية واحدة تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام في العام.

وقالت الوزارة إنها ستعلن قبل 45 يوما من استئناف التدريب بعد تقييم وضع الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيان :"قررنا عدم عقد دورات تدريبية في النصف الأول بالنظر إلى وضع كوفيد-19.. ستواصل وزارة الدفاع اتخاذ تدابير لمنع انتشار كوفيد -19 والاستعداد الكامل لوضع الاستعداد القتالي".