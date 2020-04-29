 اندلاع حريق داخل مقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور والحماية المدنية تسيطر على الوضع - بوابة الشروق
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اندلاع حريق داخل مقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور والحماية المدنية تسيطر على الوضع

رضا الحصري
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:45 ص

اندلع حريق داخل مقر جامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء، وارتفعت ألسنة اللهب لأمتار في السماء.

تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، بلاغًا من المقدم محمد السخاوي، رئيس مباحث الطور، يفيد اندلاع حريق هائل داخل مقر جامعة الملك سلمان، وانتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية لموقع الحريق.

واستطاعت الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وجرى تشكيل فريق من مباحث الطور لتحديد أسباب الحريق.

وجاري تحديد الخسائر والإصابات من جراء هذا الحريق.

وذكر شهود عيان أن الحريق نشب في سقالات خشبية، تابعة لإحدى الشركات العاملة المنفذة للعمل داخل الجامعة.

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