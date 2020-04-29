بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار»، بمعركة كبيرة بين قوات الجيش في الكامين والدعم الذي وصل، وبين التكفريين والإرهابيين، نتج عنه تصفية جميع العناصر الإرهابية، واستشهاد بعض الجنود والضباط خلال هذه المعركة، وفي هذه الأوقات كان «عشماوي» يجلس في منزله يدبر لشيء بعد أن رحل من إعتصام «رابعة».

وبعد المعركة يذهب «المنسي» للإطمئنان على المصابين في المستشفى، ثم في الليل يتحدث مع أحد الضباط حول كيفية تدريب الجنود بشكل أكبر والإستفادة من العمليات التي تحدث في سيناء بشكل أكبر، ولتخطر على باله فكرة وهي أن يوقظ الجنود في الثانية فجرا، ويطلب منهم أن يجمعوا في «أرض الطابور»، ويسألهم عن سبب تواجدهم في الجيش، ويخبرهم أنهم متواجدون لحماية البلد وحدودها وأنه لا يهم مكان تواجدهم سواء في سيناء أو في الصعيد أو الأسكندرية، ولأن سيناء هي الحدود فإذا تم حمايتها وتأمينها، تنعم باقي المحافظات بالأمن والسلام.

ويجتمع «عشماوي» مع أحد أصدقائه، ويخبره لأنه لن ينساق خلف كلام جماعة الإخوان مجددا، لأنهم غير مدركين لما يحدث، فيخبره صديقه أنه لم يرى من تيارات الإسلام السياسي سوى إسلام الأسم فقط، وأنه إنضم إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، فيطلب منه «عشماوي» أن يساعده على الإنضمام، وفي الصباح يعكف «المنسي» على تدريب الجنود على السلاح والإشتباك.

ويلتقى «عشماوي» مجددا مع صديقه المنضم لجماعة «أنصار بيت المقدس»، ويخبره أنه بعد الذي فعله «عشماوي» في سوريا ذاع صيته وأكتسب شهرة، وأن الجماعة ترحب بإنضمامه، وأن التواصل بينهم سيكون عن طريق حسابات وهمية على موقع «فيسبوك» وأنه سيتواصل مع شخص يدعى «عمران» عن طريق كلمة سر وأنه سيكون حلقة الوصل بينه وبين الجماعة.

ويلتقي «عشماوي» بـ«عمران» ويخبره بأنه لن يذهب لسوريا مجددا في الوقت الحالي، وأنه يرى أن الجهاد في مصر أصبح أولوية خاصة بعد سقوط حكم الإخوان، فيخبره «عمران» أنه سيدبر له لقاء مع أميره والذي يدعى «أبو عبدالله»، بينما يزرع «سعد» أرضه يأتي له شخص يدعى «الحاج سالم» يضع يضده على أرض ملك لـ«سعد»، ويريد أن يشترى منه أرضه التي يمتلكها ويقول له أنه سيعطيه الكثير من المال ولكنه يرفض.

ويلتقي «عشماوي» بـ«أبو عبدالله» ويخبره أنه لن يخاطر بحياته من أجل أشياء بدون قيمة كتفجير خط غاز أو قتل جندي خدمة أمام بنك، ولكن «أبو عبدالله» يخبره أن هذه أيام ولت وأنهم كانوا يفعلون ذلك لعدم إحراج «مرسي» أمام العالم، ويسأل «عشماوي» عما في ذهنه فيخبره أن لديه خطة لإغتيال وزيرة الداخلية.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.