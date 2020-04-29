لطالما كانت للشعب الكردي في إيران طقوس متنوعة، وخاصة لشهر رمضان المبارك، ومن الواضح أنهم مستمرون في الالتزام بها حتى اليوم.

استعرض موقع "إيران فرونت بيدج نيوز"، بعض من هذه الطقوس الكردية التي تشمل مراسم المصالحة، وعجن الخبز المحلي، وزيارة الأقارب في عيد الفطر.

• حفل المصالحة

يعتبر من أكثر العادات الشعبية التي تحظى بالتقدير لدى الأكراد، ولاسيما أهل سنندج، وهو عبارة عن إقامة مراسم للمصالحة قبل أيام قليلة من بداية الشهر المبارك، تتم من خلاله دعوة من في الحي ممن هم على خلاف مع بعضهم إلى منزل أحد الشيوخ أو كبار الحي، للتصالح وتنحية الخلافات جانبا.

• أناشيد رمضانية

في الليلة الأخيرة من شهر شعبان، يعلن شخص متدين من أهل الحي، وصول رمضان بعد رؤية القمر، وهو يردد أنشودة "مرحبا مرحبا"، ثم يرددها الأشخاص خلفه حتى منتصف الشهر، وبعد ذلك تحل محلها أنشودة "الفداء"، التي تعلن نهاية الشهر.

• الصلاة في الفجر

الصلاة في الفجر هي نفس الطقوس التي تؤديها العديد من القبائل الإيرانية قبل صلاة الفجر، وهو عبارة عن حفل يبدأ بأداء بعض الموسيقى الخاصة من مناطق مختلفة تسمى "سهريخاني"، لإيقاظ الأشخاص، وتعتبر أغنيات الترحيب والوداع هي الأكثر شهرة بين الأكراد.

ويؤدي أهل مدينة بيجار هذه العادة بحماس أكبر، فوفقا لتقاليد قديمة، يصلي أحد شيوخ الحي على سطح منزل عند الفجر، ويوقظ السكان من أجل السحور، وعرفت هذه العادة في بعض المناطق خلال العصور القديمة باسم "باشيو"، حيث يعزف الموسيقيون على الدف أو الطبل، معلنين وصول الفجر.

ومن العادات المثيرة للاهتمام في كامياران بإقليم كردستان، هي تعليق أكياس الملح في الكعكات في بداية شهر رمضان، حيث تطهو النساء الكعكات الصغيرة جدا والموحدة الشكل، ثم يخيطهن ويربطونها بكيس من الملح؛ زعما منهم أن هذه الخطوة تجلب البركات.

• الخبز المبروك

هو الخبز التقليدي لدى الأكراد في إيران، الذين يعتقدون أنه سيبارك مائدة الإفطار والسحور.

ويُعجن ما يعرف بخبز "كوليرة" في الليلة الـ27 من رمضان، ويتناولونه مع الزبادي.

لكن في الوقت نفسه، تقوم عائلات أكثر ثراءً بطهي المزيد من هذا الخبز وأخذه إلى المسجد باللبن والتمر، لتوزيعه بين السكان المحليين والمحتاجين.