اللجنة العلمية في إيطاليا تحذر من تسريع إعادة فتح البلاد

كونتي: مستعدون لمراجعة خطة رفع الإغلاق إذا ظل منحنى عدوى كورونا تحت السيطرة

حث تقرير اللجنة التقنية العلمية في إيطاليا لطوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) السلطات الإيطالية على عدم إعادة فتح المدارس سريعا، محذرا من أن عودة الطلاب إلى المدارس "سيؤدي إلى انتشار جديد وسريع للوباء".

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذا التقرير دفع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى الموافقة على إعادة فتح تدريجي للأنشطة، وتأجيل الدراسة إلى سبتمبر، موعد بداية العام الدراسي الجديد، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

ويسلط تقرير خبراء اللجنة الضوء على المخاطر المرتبطة بإعادة تشغيل كل نشاط على حدة.

ويعتبر التقرير، على سبيل المثال، أنه اذا أعطت الحكومة الضوء الأخضر لجميع القطاعات باستئناف العمل ومع فتح المدارس، فإن هناك مخاطر بالحاجة لوجود 151 ألف سرير للعناية المركزة في شهر يونيو القادم، واستقبال المستشفيات بنهاية العام لأكثر من 430 ألف مريض بفيروس كورونا.

ورأى التقرير أن إعادة فتح قطاعات التصنيع والبناء أقل تأثيرا على انتشار العدوى، مقارنة بقطاع التجارة والمطاعم.

وارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، أمس الثلاثاء، لتتجاوز 200 ألف حالة.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي عدد الإصابات، وصل بحلول أمس الأول إلى 201 ألف و505 حالة.

كما ارتفعت حالات الوفيات بالفيروس بمقدار 382 حالة لتصل إلى 27 ألفا و359 حالة.

وواصلت أعداد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة والمستشفيات تراجعا الأمر الذي يمثل أهمية بالنسبة للقرارات السياسية المتعلقة بقيود حظر التجول.

وتعتزم إيطاليا اعتبارا من 4 مايو المقبل إجراء تخفيف طفيف على حظر التجول الصارم المفروض منذ نحو شهرين في البلاد، حيث سيتم السماح بالخروج للتنزه والتريض.

ويرى كثيرون أن هذه التخفيفات ليست كافية، وفي المقابل دافع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن القرار حيث قال في زيارة لمدينة ميلانو: "الجميع كان يأمل أن نعود سريعا إلى الحياة الطبيعية لكن الشروط لهذا الأمر لم تتوافر بعد، يجب أن نقول هذا بشكل واضح وقوي".

وأكد كونتي أنه من السابق لأوانه حالياً التفكير في إعادة صياغة إجراءات احتواء العدوى من فيروس كورونا.

وقال كونتي، في تصريحات من مقاطعة بياتشينزا في إطار زيارة لشمال البلاد: "يمكننا أن نقول أننا نأمل أنه مع بداية المرحلة الثانية سيستمر منحنى العدوى في بقائه تحت السيطرة، وإذا حدث ذلك فنحن مستعدون لمراجعة قراراتنا"، في إشارة لخطة رفع الإغلاق، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.