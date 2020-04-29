كيف سيغير كورونا طريقة السفر جوا إلى الأبد؟

تبشر جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعصر جديد من السفر الجوي، فهناك تحول زلزالي حيث تعيد شركات الطيران العالمية تقييم رحلاتها.

في المطارات الفارغة، يظهر ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي تغيرًا سلوكيًا بين عدد قليل من الموظفين والمسافرين، مما يوضح أن هناك تغيير كبير أمامنا، يلمس كل جانب من جوانب الطيران، وفقاً لموقع (اليابان تايمز).

في غضون أشهر، أوقف فيروس كورونا طفرة الطيران التي استمرت لعقود، والتي كانت واحدة من الظواهر الثقافية والاقتصادية العظيمة في العالم ما بعد الحرب، فأدى الزيادة في السفر الجوي إلى تقليص الكوكب، وخلق فرص عمل جديدة، ولكن الآن كل شيئ معلق، حيث خفضت شركات الطيران سعة المقاعد بأكثر من 70% منذ يناير ، وفقًا لشركة "سيريوم" الأمريكية.

وليس من المعروف، متى تعود شركات الطيران للعمل مجددا، ولكن هناك استطلاع أجرته جمعية النقل الجوي الدولي وجد أن 40% من المسافرين توقعوا الانتظار لمدة ستة أشهر على الأقل بعد احتواء الفيروس قبل الطيران مرة أخرى.

آثار الفيروس

من المحتمل أن تحاول شركات النقل سحب المزيد من الأموال من العملاء، وقال فولوديمير بيلوتكاش المحاضر في إدارة النقل الجوي في معهد سنغافورة للتكنولوجيا، إن البعض سيقوم بترقية الدرجات مما يؤدي إلى اختلاف كبير بين أقسام الدرجة الأعلى والمقاعد الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت الحالي، يمكن العثور على رحلات رخيصة حيث تتنافس شركات الطيران على حفنة صغيرة من الركاب، وقال ألكسندر دي جونيك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن ارتداء أقنعة الوجه قد يطمئن الركاب لكن إبقاء المقاعد الوسطى فارغة سيكون تحديًا.

وتظهر الأبحاث أنه ما يقرب من ثلثي طائرات الركاب متوقفة البالغ عددها 26 ألف في العالم، وحوالي 25 مليون وظيفة معرضة للخطر، وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من أن شركات النقل تواجه نقصًا في مبيعات التذاكر بقيمة 314 مليار دولار هذا العام، وأن نصفها سيواجه الإفلاس خلال شهرين أو ثلاثة أشهر دون مساعدة حكومية.

تعقيد السفر

أحد المخاوف هو أن العملاء سيتم تأخيرهم من خلال قواعد الدخول المتعلقة بالصحة والتي قد تختلف من بلد إلى آخر، خاصة خلال عملية الانفتاح غير المتكافئة تمامًا مثل تشديد أمن المطارات بعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

يمكن أن يخضع المسافرون لاختبارات مثل فحص درجات الحرارة، أو قد يحتاجون حتى لشهادات صحية للسفر، مما يستهلك الكثير من الوقت ويعقد جداول الطيران، وفقًا لشركة الاستشارات (بي سي جي).

دعم الحكومات

وأشارت الشركة إلى أن الطبيعة الأساسية للسفر الجوي التي تدعم التجارة والدبلوماسية والأعمال والسياحة، تجبر الحكومات في جميع أنحاء العالم على دعم شركات النقل الجوي.

وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، صرفت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، دفعتها الأولى من المساعدات على الرواتب لشركات الطيران.

وقال بيلوتكاش في معهد سنغافورة للتكنولوجيا، الكثير من الشركات سيكون مملوكًا جزئيًا من قبل الحكومات أو على الأقل مدين لها بالمال وبالتالي من المرجح أن ترفع الأسعار.

السفريات القصيرة

وأدى الفيروس إلى تضخم مؤتمرات الفيديو عن بعد، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الحاجة إلى الطيران على الإطلاق، وفقًا لمجموعة "يو بي اس جروب" البريطانية.

وتتوقع سيلين فورنارو مديرة أبحاث الأسهم الصناعية الأوروبية في يو بي إس ومقرها لندن، أن يتسارع التحول من السفر الجوي إلى القطارات فائقة السرعة في أوروبا والصين، ومن المرجح أن تختفي بعض الرحلات منخفضة التكلفة والقصيرة.

السفر بعد كورونا

قال جاريد هاركهام، نائب الرئيس ومدير عام الطيران في شركة الاستشارات أي سي إف انترناشونال، أنه من الصعب التكهن بأي نتيجة في الوقت الحالي، لكن من المؤكد أن يكون هناك طلب مكبوت لزيارة العائلة والأصدقاء بمجرد رفع حظر السفر.

وعلى نطاق واسع، يجب أن يستعد المسافرين بالطائرات لطلب جديد في شركات الطيران والطائرات، وقال مولينار "يمكن للصناعة أن تبدو مختلفة جداً، وربما تعود إلى الزمن تقريبا".