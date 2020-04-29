تطهير وتعقيم مساكن الفوسفات ومنطقة الحسين وقرية الحجاج بسفاجا

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قالت هدى المغربي، رئيس مركز ومدينة سفاجا، مساء الثلاثاء، إنه تم تكثيف حملات رش وتطهير ونظافة كافة الشوارع والميادين وكافة المرافق والمنشآت بجميع المناطق والأحياء بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمدينة.

من جانبه، أكد الاستاذ عبد الحميد رضوان، سكرتير مدينة مدينة سفاجا إنه تم تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي.

واضاف أن الإدارات المختصة بالمدينة تمكنت من الانتهاء من أعمال الرش والتطهير والتعقيم بمنطقة الميناء وطريق (سفاجا - قنا) وأمام المنشآت المستشفى المحكمة قسم الشرطة وقرية الحجاج وأمام البنوك والفنادق السياحية بسفاجا البلد وشارع الكيال ومنطقة مساكن الفوسفات ومنطقة الأشغال شارع قرني ومنطقة الحسين باشا.

واشار إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).