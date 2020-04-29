أظهرت بيانات البنك المركزي البلجيكي الصادرة اليوم الأربعاء انكماش اقتصاد بلجيكا خلال الربع الأول من العام الحالي بوتيرة سريعة للغاية، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر البنك أن الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نمو الاقتصاد بمعدل 5ر0%.

وأشار البنك بحسب تقديرات سابقة إلى انكماش قطاع الصناعة بنسبة 5ر3% وقطاع التشييد بنسبة 6ر6% وقطاع الخدمات بنسبة 6ر3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد البلجيكي خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بنسبة 8ر2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد نموه بمعدل 3ر1% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي.