 انكماش اقتصاد بلجيكا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

انكماش اقتصاد بلجيكا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول

بروكسل - (د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 7:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 7:04 م

أظهرت بيانات البنك المركزي البلجيكي الصادرة اليوم الأربعاء انكماش اقتصاد بلجيكا خلال الربع الأول من العام الحالي بوتيرة سريعة للغاية، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر البنك أن الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نمو الاقتصاد بمعدل 5ر0%.

وأشار البنك بحسب تقديرات سابقة إلى انكماش قطاع الصناعة بنسبة 5ر3% وقطاع التشييد بنسبة 6ر6% وقطاع الخدمات بنسبة 6ر3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد البلجيكي خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بنسبة 8ر2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد نموه بمعدل 3ر1% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك