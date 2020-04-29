منظمة تونسية تبدي مخاوف من ترحيل مئات التونسيين من مركز إسباني لإيواء المهاجرين

أبدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة في تونس، مخاوفه من نوايا الحكومة الإسبانية ترحيل حوالي 600 تونسي محتجزين في مركز إيواء المهاجرين في جيب مليليه.

وقال العضو في المنتدى رمضان بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، يعتزم ترحيل التونسيين بالتنسيق مع السلطات في تونس بحسب ما صرح به للصحافة المحلية.

وأضاف بن عمر: "لم تبد الخارجية في تونس موقفا رسميا ولكن هناك ضغوط واضحة لترحيل التونسيين".

والمهاجرون الذين وصلوا المغرب بنية الهجرة من هناك إلى دول الاتحاد الأوروبي، محتجزون في مركز لإيواء المهاجرين بمليليه منذ منتصف 2019.

وتمثل إسبانيا وجهة بديلة للهجرة في حوض المتوسط مع تشديد إيطاليا للقيود على الهجرة غير الشرعية وحركة سفن الإنقاذ غير الحكومية في البحر.

وقال المنتدى في بيان :"كان من الأجدر على السيد فرناندو الاعتذار عن احتجازهم تعسفيا لأشهر طويلة وتعريض حياتهم للخطر خلال الفترة الماضية بتجاهل تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية في ظروف لا إنسانية ومهينة للكرامة".

وتابع المنتدى :"تصريحات وزير الداخلية الإسباني تنتهك حقوق المهاجرين ولا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية".

ونظم المهاجرون وقفات احتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيلهم والحق في العمل، كما ناشدوا السلطات التونسية عدم القبول بالترحيل القسري، بحسب ما أفاد به المنتدى.

وقال بن عمر لـ(د.ب.أ): "نحن لا نشجع على الهجرة غير الشرعية ولكننا ضد الترحيل القسري دون رغبة المهاجرين. نحن نطالب عوضا عن ذلك بإيجاد حل يحفظ كرامتهم".