الرئيس الباكستاني يدعو كافة شرائح المجتمع للمساهمة بفعالية لوقف انتشار كورونا

دعا الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي كافة شرائح المجتمع إلى لعب الدور الفعال لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدًا ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية ضد الفيروس.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الدكتور عارف علوي جاءت خلال زيارته المساجد المختلفة في العاصمة إسلام آباد لاستعراض التدابير الوقائية خلال صلاة التراويح لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد علوي ضرورة اتباع توجيهات الحكومة حول اتخاذ إجراءات وقائية خلال شهر رمضان المبارك لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددًا على عزم الشعب الباكستاني لمواجهة الفيروس القاتل في البلاد،

وحث الرئيس الشعب الباكستاني على اتخاذ التدابير الوقائية لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية تتخذ كافة الخطوات بالتشاور مع حكومات أقاليم البلاد وكافة الجهات المعنية لاستئصال وباء كورونا من البلاد.