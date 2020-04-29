كشفت تقارير صحيفة بريطانية، أن البلجيكي دريس ميرتينز نجم نابولي والهداف التاريخي لنادي الجنوب الإيطالي، مُهتم بالانضمام لتشيلسي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مهاجم نابولي مُهتم بالانتقال لتشيلسي عقب انتهاء عقده مع نابولي نهاية الموسم الجاري، كما أشارت إلى رغبة تشيلسي في تدعيم صفوفه بمهاجم في الانتقالات القادمة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أراد التوقيع مع ميرتينز البالغ من العمر 32 عاما، في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن لم تتم الصفقة.

ولعب المهاجم البلجيكي 7 مواسم في إيطاليا، منذ أن انضم لنادي نابولي من إيندهوفين الهولندي، حيث لعب 309 مباراة وسجل 121 هدفا وهو الهداف التاريخي للنادي بالتساوي مع السلوفاكي ماريك هامسيك.

جدير بالذكر أن ميرتينز نجح هذا الموسم في تسجيل 12 هدفا، وصنع 6 أهداف، وذلك خلال 29 مباراة بمختلف المسابقات.