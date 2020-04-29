الخطوط الجوية البريطانية تخطط للاستغناء عما يصل لـ12 ألف وظيفة

قالت المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إن الشركة تخطط للاستغناء عما يصل إلى 12 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن تعافي الطلب على رحلات الركاب سيتسغرق سنوات عدة في ظل الضربة القوية التي تلقاها قطاع الطيران العالمي تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار العدوى.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أليكس كروز، في رسالة إلى الموظفين -أوردها موقع ماركت ووتش الاقتصادي اليوم الأربعاء- لقد ازدادت التوقعات العالمية لصناعة الطيران سوءا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويجب علينا اتخاذ إجراء الآن.

وحذر من أن الخسائر التشغيلية في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، موضحا أن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى يعود طلب الركاب إلى مستويات 2019.

وسبق وأن أوقفت الشركة البريطانية 22.626 موظفا في وقت سابق من هذا الشهر، مستفيدة من خطة الحكومة البريطانية التي تعرض دفع ما يصل إلى 80% من أجور الموظفين غير القادرين على العمل بسبب الفيروس.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن الخطوط البريطانية بلغ قوامها التشغيلي حتى شهر مارس 45 ألف موظف، من بينهم 16.500 من أطقم الضيافة و3.900 طيار.

وقد وصلت صناعة الطيران العالمية إلى طريق مسدود تقريبا في الأشهر الأخيرة، حيث طبقت البلدان في جميع أنحاء العالم إجراءات الإغلاق وقيود السفر لمكافحة انتشار عدوى كورونا. ولجأت بعض شركات الطيران الكبرى إلى تسيير لأول مرة طائرات شحن بضائع في مسعى لتحجيم الخسائرة الفادحة الناجمة عن توقف رحلات الركاب.