أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن تضع خارطة الطريق لعودة الدوري في يونيو

قدمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية، مقترحا للحكومة المصرية من أجل استئناف مسابقة الدوري المصري، لموسم 2019-2020، بعد إيقافها لأكثر من 8 أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأقرت أمانة الشباب في اجتماعها الأخير، برئاسة محمد الجارحي، عدد من التوصيات التي قد تساعد الحكومة والمنظومة الرياضية في مصر، لاستكمال النشاط الكروي للموسم الجاري، في ظل الخسائر المالية الكبيرة التي تعاني منها جميع الأندية والمؤسسات الرياضية حالياً.

وشملت الاقتراحات التي تناولها اجتماع أمانة الشباب، اقتراح مبدئي بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات، واتباعها للنموذج الألماني بتوزيع اللاعبين حول مساحات شاسعة من الملعب، والتركيز على اللياقة البدنية لمنع الاحتكاك الذي يسبب في انتشار الفيروس.

وأكد محمد الجارحي في تصريحات عقب اجتماع الأمانة، بأن الموعد الأنسب لعودة الدوري الممتاز هو منتصف يونيو المقبل، خاصة أن هذا الموعد يعطي فرصة جيدة لاتحاد الكرة باستكمال منافسات الموسم الجاري، وانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، في موعد سبتمبر المقبل، في ظل رؤية حزب مستقبل وطن بأن الدوري من الممكن أن ينتهي في أغسطس المقبل، أي بعد 60 يوماً من استئنافه حال ضغط جدول المباريات.

وأشار الجارحي أنه يطالب بعودة المسابقة بدون حضور جماهيري تنفيذاً لتعليمات الدولة بمنع أي تجمعات كبيرة، كما أنه من الأمثل لعب المباريات في ملعبين وتحديداً أستاد القاهرة وبرج العرب خاصة أنهما يحتويان على فنادق وملاعب تدريب يمكن لجميع الأندية الاستعداد للمباريات من خلال التمرين عليها.

وأوضح الجارحي أن اجتماعه مع أعضاء أمانة الشباب المركزية، تناول أيضًا دراسة لعدد من التجارب الدولية التي تمت في القارة الأوروبية مهد كرة القدم، حيث أن رابطة الأندية الإنجليزية قدمت مقترحًا لعودة البريميرليج في يونيو المقبل، على أن تنتهي المسابقة بعد 56 يومًا، من خلال استخدام مرافق ملعب ويمبلي كمقر إقامة وتدريبات لجميع الأندية، بالإضافة لخوض المباريات عليه، كما أن أندية الدوري الألماني أصبحت جاهزة لاستكمال البوندزليجا، من خلال نظامها المذكور مسبقاً في التدريبات، كما ستلعب المباريات بدون حضور جماهيري.

وأتم الجارحي اقترحاته بأن عودة الدوري الممتاز، باتت مناسبة في ظل تأجيل جميع الارتباطات للأندية والمنتخب الوطني إفريقيا، وهو ما يمنح اتحاد الكرة والدولة فرصة مميزة لاتخاذ كافة الإجراءات لتأمين عودة الدوري وإنهاء المسابقة في أغسطس المقبل.