 إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة فرانكفورت الألمانية - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

برلين - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 9:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 9:35 ص

أفادت مصادر ألمانية بإصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة (فرانكفورت).

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، دون أن تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

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