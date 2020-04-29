إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

أفادت مصادر ألمانية بإصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة (فرانكفورت).

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، دون أن تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.