إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

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أفادت مصادر ألمانية بإصابة 4 أشخاص في حادث طعن وقع قرب مدينة (فرانكفورت).
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، دون أن تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.