الكرملين: لا يمكن تحديد موعد انتهاء جائحة كورونا في روسيا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أنه ليس بوسع أحد في المرحلة الحالية تحديد الموعد الدقيق لانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في سياق تعليقه على دراسة توقع فيها خبراء من سنغافورة أن يكون 19 أغسطس القادم موعد انتهاء جائحة "كورونا " في روسيا بثته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية - أنه انطلاقا من الإدراك الثابت لا يمكن تحديد موعد انتهاء الجائحة.

وأكد أن السلطات الروسية تركز حاليا على حل مشاكل المناطق التي تعاني من نقص الوسائل لمكافحة الفيروس ، مشيرا - في هذا الصدد - إلى إحراز تقدم ملموس في زيادة حجم إنتاج المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة داخل البلاد، بالإضافة إلى الاستيراد المستمر لهذه المواد من الخارج.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 99 ألفا و399 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 972 حالة وفاة.