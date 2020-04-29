 تخدم 11 ألف مواطن.. افتتاح محطتي صرف صحي في السنطة بالغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 8:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تخدم 11 ألف مواطن.. افتتاح محطتي صرف صحي في السنطة بالغربية

علاء شبل:
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 8:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 8:23 م

افتتح طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد عطا نائب المحافظ، وعادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، مشروعات محطات رفع صرف الصحي بقريتي (منشاه عبد الله وكفر الحج داود) مركز السنطة.

وقال عطية إن هذه المشروعات تأتي ضمن مشاريع قرض البنك الدولي Iwsp، مشيرا إلى أن محطة منشاه عبدالله تخدم 4 آلاف نسمة، وبطول شبكة طرد وانحدار 7 كم، وأما محطة كفر الحاج داود تخدم 7 آلاف نسمة، وبطول شبكة طرد وانحدار 14 كم.

فيما شدد محافظ الغربية على المتابعة المستمرة لجميع مشروعات قرض البنك الدولي Iwsp، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لتحسين وتوصيل خدمة الصرف للمواطنين والتقليل من نسب التلوث البيئي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك