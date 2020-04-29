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افتتح طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد عطا نائب المحافظ، وعادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، مشروعات محطات رفع صرف الصحي بقريتي (منشاه عبد الله وكفر الحج داود) مركز السنطة.

وقال عطية إن هذه المشروعات تأتي ضمن مشاريع قرض البنك الدولي Iwsp، مشيرا إلى أن محطة منشاه عبدالله تخدم 4 آلاف نسمة، وبطول شبكة طرد وانحدار 7 كم، وأما محطة كفر الحاج داود تخدم 7 آلاف نسمة، وبطول شبكة طرد وانحدار 14 كم.

فيما شدد محافظ الغربية على المتابعة المستمرة لجميع مشروعات قرض البنك الدولي Iwsp، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لتحسين وتوصيل خدمة الصرف للمواطنين والتقليل من نسب التلوث البيئي.