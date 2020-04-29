تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر20% عن الشهر السابق إلى 2ر88 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% إلى 4ر111 نقطة خلال فبراير الماضي، بحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 10% خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن "سوق الإسكان تعثر مؤقتا بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا، والذي أدى إلى تراجع العروض الجديدة والتعاقدات الجديدة".

وأضاف "بعد أن أصبح المستهلكون أكثر تكيفا مع قواعد التباعد الاجتماعي، ومع إعادة فتح الاقتصاد ببطء وبطريقة آمنة، وسيستأنف نشاط الشراء والعروض (في سوق العقارات) وبخاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري إلى مستوى قياسي".

جاء التراجع الذي فاق التوقعات في المبيعات المؤجلة للمساكن، مع تراجع المبيعات في كل مناطق الولايات المتحدة الأربع الرئيسية سوا شهريا أو سنويا.