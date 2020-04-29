مقتل 38 عاملا إثر نشوب حريق في موقع بناء بكوريا الجنوبية

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 38 عاملا قتلوا وأصيب 10 آخرين إثر اندلاع حريق في موقع إقامة مبنى بإقليم جيونجي.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء، إن عدد الضحايا قابل للارتفاع، حيث لا يزال العديد من العمال في عداد المفقودين.

ووقع الحادث بمدينة إيشيون، جنوب - شرق العاصمة سول. وفي وقت اندلاع الحريق كان هناك 78 شخصا في الموقع.

كما تم الابلاغ عن إصابة 10 أشخاص آخرين في الحريق، الذي يعتقد أنه نتج عن انفجار وقع في أحد الطابقين السفليين من المبنى متعدد الطوابق، ومن بين المصابين 4 فى حالة خطيرة.

يشار إلى أنه كان من المقرر افتتاح المبنى في يونيو.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء إن عملية إخماد الحريق استغرقت 5 ساعات.

ويشار إلى أن إيشيون تعد مقر شركة اس كيه هينكس، ثاني أكبر شركة في العالم لإنتاج شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، بالإضافة إلى عدد كبير من منشآت التخزين.

ويشتبه المسؤولون أن يكون الحريق ناجما عن انفجار غير مقصود خلال عملية بناء.

وقال رجال الإطفاء "يبدو أن الحريق انتشر سريعا، ويبدو أن الضحايا لم يتمكنوا من الخروج خلال الحريق".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة كانج مين سيوك أن الرئيس مون جاي إن، أصدر أوامره للمسؤولين الحكوميين بعدم إدخار أي جهد في أعمال البحث والإنقاذ وأمر السلطات باجراء تحقيق للوقوف على أسباب الحادث .

يشار إلى أنه في يناير 2018، قتل 45 شخصًا في حريق مستشفى في مدينة ميريانج جنوب شرق البلاد، وقبل ذلك بشهر، لقى 29 شخصًا مصرعهم في حريق في صالة رياضية في جيشيون بوسط البلاد، وفي عام 2008 توفى 40 شخصا في حريق مستودع في إيشيون.