وزير التعليم يرصد اتفاق بعض طلاب الصف الأول الثانوي على الغش في الامتحانات الإلكترونية

شوقي: من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست له هو الخاسر الأول والأكبر





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه رصد اتفاق بعض طلاب الصف الأول الثانوي على كيفية الغش في الامتحانات المنعقدة من المنزل.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص على أن يتعلم وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر" ثالثة ثانوي".

وتابع: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والأكبر في نفس الوقت".

وأكد شوقي، أن الوزارة تقدم أقصى ما تستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، مردفا: "ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين؟، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".