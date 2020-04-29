الأوقاف: لم نرصد مخالفات للمساجد بشأن صلاة التراويح في أول أسبوع من رمضان

• إطلاق أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف





قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة، الشيخ جابر طايع، إن الغرفة لم ترصد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أي مخالفات بشأن صلاة التراوح، منوها بأن نسبة التزام المساجد وصلت إلى 100%، وذلك منذ أول أيام الشهر.

وأضاف طايع، في تصربحات لـ"الشروق"، أن الغرفة مستمرة في رصد الالتزام بتنفيذ قرار الوزارة بتعليق صلاة الجمع والجماعات، لحين انتهاء العمل بالقرار المتمثل في زوال علة غلق المساجد، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها بوجود تنسيق على مدار اليوم مع مديريات الأوقاف بكل المحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، تحت إشراف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأشار إلى أن عقوبات مخالفة قرارات الوزارة بشأن صلاة التروايح هي نفسها العقوبات التي وضعتها الوزارة منذ الإعلان عن القرار، والتي تتضمن إنهاء الخدمة فورا للمخالف، سواء كان إماما أو عاملا أو في أي وظيفة أخرى، مشيرا إلى أن كل المخالفات التي تم رصدها أخذ بشأنها قرارات نهائية، ولن تتهاون الوزارة في تنفيذ العقوبات طالما لاتزال غلق المساجد قائمة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الأوقاف، استقبال الطلبات من مديريات الأوقاف المختلفة بشأن الموافقة على تشغيل قرآن المغرب أو الفجر بالمساجد في رمضان، كما قررت تفويض مديري المديريات فقط في إصدار التصاريح الخاصة بتشغيل القرآن بالمساجد في الفجر والمغرب، وذلك تيسيرا على المواطنين في المحافظات النائية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن، عن إطلاق المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة، كما دشنت الخط الأول لإنتاجها بطاقة تقدر بنحو 100 وحدة شهريا، بالإضافة إلى تدشين خط إنتاج قناع الوجه الواقي المطور بطاقة إنتاجية 1500 قناع يوميا، وبمواصفات عالية الجودة سواء في إنتاج القناع أم في إنتاج كبائن التعقيم.

وأوضحت المجموعة، أن نسبة مبيعات إنتاجها من القناع قد بلغت نحو 100%؜ من الإنتاج، حيث تباع جميع الكميات المنتجة منه أولًا بأول في ضوء الطلب المتزايد عليه ولا سيما من المستشفيات وشركات المقاولات وبعض المؤسسات الأخرى، إضافة إلى مشتريات المواطنين سواء من خلال منافذ بيع المجموعة أم من خلال الخط الساخن المخصص لخدمة المواطنين، منوهة بأن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بخدمة المجتمع وإسهامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.