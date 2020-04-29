حاملة طائرات أمريكية منكوبة بكورونا تستعد للعودة إلى البحر

يجري حاليا تجهيز حاملة طائرات أمريكية انتشر بين بحارتها فيروس كورونا المستجد، من أجل العودة إلى البحر، بعدما رست لأسابيع في قاعدة بجوام، بغرب المحيط الهادئ.

وجرى تعقيم حاملة الطائرات "يو اس اس تيودور رووزفلت"، ليبدأ البحارة العودة إليها خلال الأيام المقبلة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان: "يجب أن يكون الـ 4000 بحار قد أكملوا فترة الحجر الصحي، أو العزل، وأن تأتي اختبارات فيروس كورونا لهم سلبية مرتين، كي يعودوا إلى السفينة".

ولم يبق سوى نحو 700 بحار على متن السفينة لأداء واجبات حساسة، وسيغادرون الآن إلى الحجر الصحي.

وأثبتت الفحوص إصابة 969 بحارا ضمن أفراد الطاقم الذين كانوا على متن حاملة الطائرة الشهر الماضي، بفيروس كورونا.