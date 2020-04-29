أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الحيش الليبي، عن قرار وقف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لجميع عملياتها في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى الرد الفوري على أي اختراق لوقف إطلاق النار.

وأضاف «المسماري»، في مؤتمر صحفي، بثته فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، قائلًا «لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم؛ وهو القضاء على الإرهاب وتفكيك المليشيات وجمع السلاح غير الشرعي، وبسط القانون على كامل الأراضي الليبية».

وأشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي «والدول الصديقة»؛ لإعطاء فرصة وهدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك، معبرًا عن ترحيب الجيش «بالجهود الرامية لمساعدة الليبيين في هذه الأزمة»، وفقًا لتعبيره.