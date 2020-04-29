إصابة كاهن بكنيسة العذراء ببنى سويف بفيروس كورونا

أصيب الكاهن مكسيومس بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، بفيروس كورونا، اليوم، ونقل إلى مستشفى العزل، وذلك بعدما شعر بحالة أعياء وتم أخذ مسحة وتحاليل له وأثبتت نتائج التحاليل إصابته بالفيروس.

كانت الكنيسة القبطية، قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس أحد أسرار الكنيسة السبع وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.