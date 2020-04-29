تعقيباً على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، أوضحت "مجموعة MBC"، في بيان رسمي، أن هذا القرار الصادر من نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة.

وأكد مصدر بمجموعة "MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويُعرض على قنوات MBC مصر، MBC1، و MB العراق، و MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" الفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

وأشار المصدر، إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيت بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وختم المصدر تصريحاته، بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وتجدّدMBC احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم بتوفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.