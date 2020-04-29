43 مليون يورو خسائر دويتشه بنك خلال الربع الأول

قالت مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية العملاقة إنه رغم البداية الجيدة المفاجئة لها في العام الجديد، فإنها أنهت الربع الأول من العام بتسجيل خسائر.

وفي ضوء ما أشارت إليه المجموعة في ميزانيتها المؤقتة المعلنة يوم الأحد الماضي، كان من المتوقع إعلان تسجيل أرباح تشغيل قدرها 66 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجلت خسائر صافية قدرها 43 مليون يورو بحسب ما أعلنته المجموعة

ووصل إجمالي مخصصات تغطية القروض التي قد لا يتمكن أصحابها من سدادها إلى 506 ملايين يورو (حوالي 550 مليون دولار) وهو ما يزيد بشدة عن المخصصات في الربع الأول من العام الماضي. ويعود نصف هذه المخصصات تقريبا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من ناحيته أعرب كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي للمجموعة عن رضاه بشكل عام عن نتائج الربع الأول.

وقال سيفينج "في الأزمة الحالية تمكنا من تحقيق أرقام قوية وأظهرنا أداء قويا في دعم عملائنا في مختلف مجالات عملنا الأساسية".