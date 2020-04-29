نيويورك تايمز: الإدارة الأمريكية تخطط للسماح باستخدام عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

تخطط إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية للسماح بالاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات بعد أن أظهرت التجارب المعملية الأولية نتائج واعدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ونوهت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن تلك الخطوة ستتيح للأطباء استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا رغم أنه لم يتم التصديق عليه بعد بشكل رسمي كعلاج للفيروس القاتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجارب المعملية للعقار بدأت في فبراير الماضي وأثبتت سلامة وكفاءة "ريمديسيفير" في علاج 1063 شخصا بالغا مصابا بفيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن التجربة كانت الأولى من نوعها في الولايات المتحدة لتقييم علاج تجريبي لفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للصحيفة إنه "كجزء من التزام الإدارة بالتعجيل في تطوير وإتاحة علاجات محتملة لفيروس كوفيد-19، انخرطت الإدارة في مناقشات مستدامة وجارية مع الشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير لإتاحته للمرضى في أسرع وقت ممكن وبشكل ملائم".

ومن جانبه، قال أنتوني فاوتشي، عضو فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، اليوم الأربعاء، إن بيانات التجارب المعملية أظهرت أن المصابين الذين تناولوا عقار "ريمديسيفير" تعافوا أسرع بنسبة 31% من الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وأضاف فاوتشي أن "تحسن بنسبة 31% لا تبدو كأنها 100%.. إنه دليل مهم للغاية من حيث المبدأ"، موضحا أن ما أثبتته تلك التجارب المعملية أن "العقار يمكنه حجب الفيروس"، مشيرا إلى أنه سيكون "معيار الرعاية"، مؤكدا أن العقار "يفتح الباب أمام حقيقة قدرتنا على علاج كوفيد-19".