كشفت مصادر قضائية مطلعة، عن أن محكمة استئناف أسيوط برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، قررت مد تأجيل عقد جميع الجلسات حتى 14 مايو المقبل، وتشكيل دائرة طوارئ لنظر قضايا تجديد الحبس، مع استمرار العمل الإداري بنصف القوة؛ للحد من التكدس والتجمعات البشرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن القرار الجديد، تضمن عرض القضايا على رؤساء المكتب الفني والمتابعة للتأشير عليها لتحديد مواعيد لها، وتشكيل دائرة طوارئ من أبناء محافظتي سوهاج وأسيوط لنظر قضايا تجديد الحبس في المحافظتين.

وأشارت المصادر إلى استمرار العمل الإداري بالمحكمة مناصفة طبقا لما هو موضح بقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لافتة إلى بدأ العمل بالقرار اعتبارا من 2 مايو المقبل.

وفي سياق متصل، قررت محكمة استئناف قنا، برئاسة المستشار حسن حسن عبد الرازق، استمرار تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة ومأمورياتها حتى 31 مايو المقبل.

ونص القرار على أن يقوم المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها، بالتأشير على تأجيل الجلسات إداريا، وتحديد مواعيد جديدة لنظرها بعد التاريخ المحدد.

كما تضمن تشكيل دائرة في مقر المحكمة الرئيسي ومأمورياتها من القضاة المقيمين بدائرة كلا منها، لنظر قضايا تجديدات حبس المتهمين.