أكد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة مجموعة فايبر مصر احترافية الحكومة في التعامل مع ازمة كورونا واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح، مشيرا إلى أننا جميعا على ثقة كاملة في الاقتصاد المصري وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والنمو على جميع الأصعدة.

وأضاف في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن شركته قادرة على مواجهة مثل تلك الظروف وبأقصى طاقة والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية على تسريع عملية التحول الرقمي ودعم البنية التحتية التكنولوجية في مصر بعد أن أثبتت التجربة والمواقف المتعددة أنها باتت ضرورة حتمية وليست رفاهية.

وذكر مكي أن الشركة لن تتخلى وتحت أي ظرف عن أي من مواردها البشرية ولن تتخذ أي إجراءات من شأنها خفض مستحقاتهم الشهرية وأنها تولي لهم أقصى درجات الرعاية. مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه إدارات الشركة وبالأخص إدارة الموارد البشرية التي تبذل مجهوداً مشكوراً في هذا الإطار وتقوم بالتواصل مع أكثر من 500 موظف وعامل يوميا للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم .

ودعا مكي باقي المؤسسات والشركات أن تحافظ على ما لديها من طاقات بشرية لأنها رأس المال الحقيقي.

ووجه مكي التحية والتقدير لكل الموظفين والعاملين من أعضاء عائلة فايبر مصر مشير إلى أن الجميع علي حد سواء ومنذ اتخاذ قرار العمل من المنزل، والعمل عن بعد طوال الأسابيع الأربع الأخيرة كرد فعل سريع وإيجابي لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 أنهم على قدر المسئولية وأننا نمتلك القدرة على الإنتاج والعطاء تحت أي ظرف ومهما طالت الأزمة وهو ما لم يكن أبدا محل شك لدى الإدارة.