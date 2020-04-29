«قراءة في المواويل المصرية» ضمن حلقات «اقرأ معانا»

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الدكتور أحمد علي مرسي أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، ضمن سلسلة حلقات "اقرأ معانا" حيث يقدم "قراءة حول المواويل المصرية"، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 3 عصرًا.

يذكر أن سلسلة حلقات "اقرأ معانا" تقام ضمن المبادرة، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وتتضمن السلسلة قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو فصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق" ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيسبوك ويوتيوب" مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.