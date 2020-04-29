بالصور - مورينيو يساعد في حملة توزيع الطعام على المحتاجين بإنجلترا

قام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة، بمجتمع توتنهام، وذلك في ظل مساعدة المجتمع البريطاني لمواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية التي ضربت العالم أجمع.

ونشر حساب توتنهام الرسمي عبر موقع "انستجرام"، مجموعة من الصور، ظهر خلالها مورينيو وهو يشارك في عملية نقل المواد الغذائية للشاحنات التي ستقوم بتوزيعها على العائلات المحتاجة بالمجتمع الإنجليزي.

وقام توتنهام وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بتحويل ملعبه مركزا لتوزيع الطعام للأسر المحتاجة، وأيضا لمساعدة هيئة الصحة في إنجلترا لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مورينيو قد تعرض لنقد كبير خلال الأيام الماضية، بسبب كسره لقواعد الحكومة البريطانية، وذلك بعدما قاد تدريبات مع ثلاثة من لاعبي فريقه، ولكنه اعتذر عن ذلك بعدها.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي، في منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، ولم يتحدد الموعد الرسمي لعودة الدوري إلى الآن.