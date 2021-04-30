 مودرنا تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لكورونا العام المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مودرنا تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لكورونا العام المقبل

لقاح مودرنا
لقاح مودرنا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 11:34 م
قالت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية إنها تعتزم العام المقبل إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19، حيث تضخ استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج في العديد من المصانع بالولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركة، ومقرها بولاية ماساشوستس، إنها ستزيد الإمدادات بنسبة 50% في مصنعها في نوروود بالولاية، حيث تنتج كميات كبيرة من المادة الفعالة المستخدمة في صناعة الجرعات للسوق الأمريكية.

وستمكن هذه الاستثمارات أيضا شريك مودرنا، شركة لونزا جروب، التي تنتج اللقاحات للأسواق الخارجية، بمضاعفة إنتاجها بمصنع في سويسرا يتولى إنتاج المادة الفعالة للقاح.

كما سيزداد إنتاج اللقاح في مصنع ثالث في إسبانيا، يديره شريك آخر هو شركة لابوراتوريوس فارماسيتيكوس روفي، بأكثر من الضعف، وفقا للخطة.

وقالت مودرنا إن من المتوقع تعزيز عمليات زيادة الإنتاج من مصانعها ومصانع شركائها في أواخر العام الجاري ومطلع العام المقبل.

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