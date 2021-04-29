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أسد يهرب من حديقة حيوان وزير الداخلية الصومالي السابق

مقديشو (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:49 م

تبحث الشرطة في أرض الصومال عن أسد هرب من حديقة حيوان في هرجيسا، أكبر مدن المنطقة، اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، عبد العزيز أجاوين، خلال مؤتمر صحفي، إن عملية بحث مكثفة عن الحيوان المفترس قد بدأت.

وأضاف أجاوين أنه تم مطالبة ما يقرب من مليوني شخص من سكان العاصمة الفعلية للدولة المستقلة في شمال الصومال، عدم مغادرة منازلهم بسبب مخاوف على سلامتهم.

ولم يتضح كيف هرب الأسد من حظيرته اليوم الخميس.

وتعتبر حديقة الحيوان، التي تعد الأسود عنصر جذب رئيسي بها ، مكانا محببا في المدينة ويمتلكها وزير الداخلية السابق علي محمد.

وأرض الصومال، التي يبلغ عدد سكانها 9ر3 مليون نسمة، جزءً لا يتجزأ من الصومال من جانب حكومة مقديشو.

وأعلنت استقلالها في عام 1991، لكن لم يُعترف بها كدولة من قبل المجتمع الدولي.

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