الصين تؤكد أهمية العمل مع السعودية للارتقاء بمستوى شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الخميس، إن الصين مستعدة للعمل مع السعودية للارتقاء بمستوى شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية حول استعداد المملكة لتطوير شراكة جديدة مع الصين والدول الأخرى.



وأضاف بين أن" الصين تقدر عاليا رغبة الجانب السعودي الإيجابية لتعميق العلاقات الثنائية، ومستعدة لبذل جهود مشتركة معه للارتقاء بشراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة إلى مستوى أعلى".



وتابع أن الصين تدعم السعودية في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، واختيارها طريق تنمية يتفق مع أوضاعها، وتعارض تدخل القوى الخارجية في شؤونها الداخلية، وتساندها للعب دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية.