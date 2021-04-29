إجمالي إصابات كورونا في الاتحاد الأوروبي يتجاوز 30 مليونا

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنه جرى تسجيل أكثر من 30 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي حتى اليوم الخميس.

وتم تسجيل 29ر30 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي حال طرح الإصابات في الدول غير الأعضاء بالتكتل، وهي النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، من الإجمالي، فإن العدد يصبح 17ر30 مليون، وهو رقم أعلى مما جرى تسجيله قبل أسبوع، بواقع 845 ألفا.

وينشر المركز الأوروبي التحديث بشأن عدد الإصابات والوفيات مرة واحدة كل أسبوع.

ويصل عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 450 مليون نسمة. ووقعت 678 ألف وفاة مرتبطة بالوباء داخل دول الاتحاد. ويقول الخبراء إن معدلات الإصابات والوفيات الفعلية أعلى من الأرقام الرسمية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم أن عدد من تلقوا لقاحات كورونا في أوروبا بشكل كامل صار حاليا أعلى ممن أصيبوا بالفيروس.

وأشار المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوجه، اليوم الخميس إلى مرور 462 يوما منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في منطقة أوروبا.

وقال إنه منذ ذلك الحين جرى رصد الفيروس في 5ر5 % من إجمالي التعداد السكاني في القارة، بينما تلقى 7 % من السكان التطعيم كاملا.

وتابع بالقول إنه للمرة الأولى خلال شهرين سجلت أوروبا تراجعا ملحوظا في الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي، ولكنه حذر في نفس الوقت من أن حصيلة الإصابات مازالت مرتفعة إلى حد كبير.

وتضم منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة في منطقة أوروبا، بينها أماكن مثل تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وفي هذه الدول جرى تسجيل إجمالي 3ر51 مليون إصابة حتى الآن، منها حوالي 37ر1 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للإصابات ربما يتجاوز الحصيلة الرسمية.

وقال كلوجه، إنه جرى إعطاء نحو 215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في المنطقة حتى الآن. وتلقى ما يقدر بـ16% من السكان جرعة واحدة، على الأقل.