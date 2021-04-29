 أيرلندا تعتزم تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا القائمة منذ فترة طويلة - بوابة الشروق
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أيرلندا تعتزم تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا القائمة منذ فترة طويلة

دبلن - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 4:15 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 4:15 م

من المنتظر أن تنهي أيرلندا أحد أطول إغلاقات كورونا والأكثر صرامة الشهر المقبل بتسريع خطة تخفيف تدريجية للسماح للمطاعم والحانات بإعادة الفتح في وقت مبكر عن المتوقع واستئناف المراسم الدينية العامة.

 

وقال وزير الخارجية سيمون كوفني لقناة نيوزتوك، اليوم الخميس، إنه "اعتبارا من العاشر من مايو سوف يكون هناك تغييرات في القيود، تغييرات كبيرة".

 

وسوف تحصل الخدمات مثل صالونات تصفيف الشعر وباعة التجزئة "غير الأساسيين" على الضوء الأخضر لإعادة الفتح، فيما من المتوقع رفع حظر مفروض على حضور المراسم الدينية في نفس الفترة. وسوف يتم مضاعفة الحد الأقصى في وسائل النقل العام من 25% الحالية.  

 

ويمكن استئناف الخدمات في الهواء الطلق بالحانات والمطاعم في يونيو، بحسب تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأنه سوف يتم الإعلان عن خطة إعادة فتح معدلة اليوم الخميس.

 

فرضت أيرلندا إغلاقا ثالثا في ديسمبر وأجبرت الأشخاص على الالتزام بأن يكونوا داخل نطاق لا يزيد عن 5 كيلومترات من منازلهم وغلق كل محال البيع بالتجزئة باستثناء المحال الأساسية.

 


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