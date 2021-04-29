نتداول في كثير من الأحيان لوحات فنية تنال الإعجاب أو تلفت الإنتباه أو نرى فيها معنى يصل إلى قلوبنا ويدعوا عقلنا للتفكير، وتعد المساحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مكان مناسب لمشاركة هذه اللوحات منا من يعلم مبدعها ومنا يكتفي بالنظر لها أو الاحتفاظ بها على حسابه الشخصي أو على هاتفه، وفي هذه السلسلة نتعرف على بعض من اللوحات التشكيلية وصناعها.



إنها لوحة "ثبات الذاكرة " للفنان الإسباني السريالي المشهور سلفادور دالي، كما يطلق عليها ساعات الذوبان، ويمكن فهم هذه اللوحة بوضوح عند قراءة عبارات دالي التي دونها في كتابه " غزو اللاعقلاني ": "إن طموحي كله في المجال التصويري هو تجسيد صور اللاعقلانية الملموسة بأكبر قدر من الدقة"، فبدلاً من تقديم عالم خيالي بضربات فرشاة وألوان عشوائية، رسم دالي أشياء مألوفة بأسلوب غير مألوفة.

أسس أندريه بريتون السريالية في عام 1924 في معارضة مُثُل التنوير السائدة التي حكمت الكثير من الفن والأدب في القرنين السابع عشر والثامن عشر، في أوروبا، لمئات السنين، كانت العقلانية في قلب المجتمع، واعتقد بريتون أنها ساهمت في إفقار وعقم عمليات التفكير، حيث أكدت مُثُل التنوير على الموضوعية والعلم والعقلانية، وخنقت الإبداع، لذلك كان لابد أن يكون الفكر غير العقلاني هو الحل، بحسب موقع "آرتسي للفنون".

كان بريتون والسرياليون أتباعًا للمحلل النفسي النمساوي سيغموند فرويد، ومنحت نظريته في التحليل النفسي الفنانين والكتاب المفتاح للإنتاج الإبداعي، من خلال الوصول إلى العقل اللاواعي - مجموعة الأفكار والذكريات والأحلام والدوافع التي لا يمليها العقل الواعي- وأنتجوا أعمالاً مختلفة بناء على هذا الفكر الجديد.

يذكر أن دالي ولد عام 1904 في فيغيريس بإسبانيا، وبدأ بدراسة الفن في سن مبكرة، على الرغم من قبوله في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في سان فرناندو في مدريد في سن 17 عامًا، إلا أنه سرعان ما أدرك أنه مهتم أكثر بالابتكارات الفنية التي تحدث في باريس، وفي عام 1929، تعرّف على أندريه بريتون بعد أن غادر إلى باريس وبدأ التعاون مع السرياليين الفرنسيين.

فسر البعض أن المنحدرات الموجودة في الخلفية، داخل اللوحة، على أنها ساحل كاتالونيا، مسقط رأس دالي، وعلى الرغم من أن المنحدرات تجلب عنصرًا من الواقع إلى المشهد الغامض المرسوم، إلا أن الساعات المشوهة تذوب على شجرة ميتة، وتدفق النمل إلى ساعة مغلقة كما لو كانت من لحم، يعطي المنظر الطبيعي انطباعًا عن السكون التام والمخيف واللامعقول.

أعلن دالي أنه لا يعرف معنى اللوحة ولا يستطيع إعطاء معنى واحد ومحدد لها، وقد منح هذا العلماء ومحبي الفن مساحة كبيرة للخيال ومحاولة إيجاد معاني مختلفة للوحة، بينما يُعتقد بصورة كبيرة أن الساعات ترمز إلى الوجود المطلق للوقت، وبعد حوالي 30 عامًا ، عاد دالي إلى اللوحة وقام بتحديثها، لتعكس القلق الأكثر حداثة من الحرب النووية.