الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع إلى 496 مليون دينار

ارتفعت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 496.4 مليون دينار، لتصبح كافية لتغطية واردات 148 يوما من احتياجاتها الأساسية.

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيان على موقعه الرسمي، إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.147 مليار دينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو 20.651 مليار دينار في اليوم السابق.

وارتفعت احتياطيات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 2.4% عن مستوياتها في اليوم السابق.

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لتراجع الاحتياطات الأجنبية 2.08%، وكانت قبل عام كامل بقيمة 21.596 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 126 يوما.

وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.75%.