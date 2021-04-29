الأمم المتحدة: بريطانيا ستقطع 85% من تمويلها الخاص بتنظيم الأسرة

قالت وكالة الصحة الإنجابية التابعة للأمم المتحدة، إن قرار الحكومة البريطانية بخفض المساعدات الخارجية يعني أنها سوف تشهد قطع 85 بالمئة من تمويلها الخاص بتنظيم الأسرة.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، إن ميزانية عام 2021، التي يبلغ حجمها 154 مليون جنيه استرليني (211 مليون دولار)، سيتم خفضها الآن إلى نحو 23 مليون جنيه استرليني.

وبالإضافة إلى ذلك، تم قطع مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني من أموال التشغيل الأساسية الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت كانم في بيان لها اليوم الخميس، "ستكون هذه التخفيضات مدمرة بالنسبة لنساء وفتيات وأسرهن في أنحاء العالم".

وأضافت أنه "بعد سحب 130 مليون جنيه استرليني في الوقت الحالي، كان من الممكن أن تساعد شراكة الإمدادات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منع نحو 250 ألف حالة وفاة بين الأمهات والأطفال، و14.6 مليون حالة حمل غير مقصود، و4.3 مليون عملية إجهاض غير آمنة".

وكانت لندن أعلنت في نوفمبر الماضي، أن ميزانيتها الخاصة بالمساعدات الخارجية ستخفض من 0.7% إلى 0.5%، من إجمالي الناتج المحلي حتى يتحسن الوضع المالي.